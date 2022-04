Selon les informations de The Sun, Cristiano Ronaldo va renoncer doit renoncer à un bonus de six millions d’euros suite à la saison blanche de Manchester United.

Cristiano Ronaldo perd un bonus de six millions d’euros. En effet, The Sun explique que l’international Portugais, qui participera à la Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre prochain, a inclus plusieurs bonus dans son contrat pour compenser la baisse de salaire. Parmi les différents bonus, le quintuple ballon d’or devait percevoir six millions d’euros en cas de trophée remporté avec les Reds Devils. Or, Manchester United se dirige vers une nouvelle saison blanche. Les hommes de Ralf Rangnick, qui pointent à la septième place avec 51 points après 30 matchs joués, se battent pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions avec Tottenham, Arsenal et West Ham.

Depuis son retour en Angleterre, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin a joué 34 matchs pour 18 buts toutes compétitions confondues.