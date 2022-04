Ancien gardien du Paris Saint-Germain, Jérôme Alonzo a tenu à défendre le gardien espagnol de l’Olympique de Marseille Pau Lopez auteur d’une petite erreur durant la rencontre face à l’AS Saint-Etienne.

« On ne va pas relancer le débat entre Mandanda et lui, a commenté le spécialise de Prime Video. Le choix est fait, ça ne changera plus. Moi j’ai toujours pensé, et je ne changerai pas d’avis aujourd’hui, que Pau Lopez est un très bon gardien, mais que Mandanda est meilleur. Ce n’est pas pour ça que je remets en cause sa saison. » A-t-il confié pour ‘Prime video.’

Avant de conclure : « Il fait une faute technique, le ballon vient près des pieds. Au lieu d’envoyer le pied, il essaie de baisser la main, ça va trop vite, il ne choisit pas vraiment en fait, a expliqué l’ancien gardien. Mais Marseille gagne ce match, ça veut dire que cette erreur n’aura aucune influence sur son mental ni sur la suite de la saison. C’est très important. » Malgré cette erreur, l’OM l’a emporté 4 buts à 2 et reste dauphin du Paris Saint-Germain au classement de la Ligue 1.