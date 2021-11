Bien décidé à disputer la Coupe du monde 2022 avec le Portugal, Cristiano Ronaldo est déjà focalisé à 100% sur les barrages.

Frustré par la défaite du Portugal face à la Serbie (1-2) hier soir, Cristiano Ronaldo a même refusé de serrer la main de son sélectionneur Fernando Santos. Face aux médias, il a également rappelé que l’arbitre du match Portugal-Géorgie lui avait refusé un but valide qui leur aurait permis de valider leur ticket pour la Coupe du monde au Qatar. Ce lundi sur les réseaux sociaux, le quintuple Ballon d’Or a retrouvé son sang froid et il a déjà la tête aux barrages.

« Le foot nous prouve encore que les chemins les plus tortueux conduisent parfois aux résultats les plus beaux. Le match d’hier a été dur mais nous ne sommes pas morts. Notre objectif d’aller au Qatar est toujours accessible et nous savons quoi faire pour l’atteindre. Nous n’avons pas d’excuses. En route pour le Qatar. »