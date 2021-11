Le demi de mêlée français Antoine Dupont fait partie des quatre nommés pour le titre de joueur de l’année 2021, selon la liste dévoilée lundi par l’instance dirigeante du rugby mondial World Rugby.

L’actuel capitaine des Bleus a été sélectionné en compagnie du deuxième ligne anglais Maro Itoje et de deux Australiens, le troisième ligne Michael Hooper et le centre Samu Kerevi. Seuls deux Français – l’ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur Fabien Galthié, en 2002, et l’ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011 – ont obtenu jusqu’ici cette distinction, qui avait échu en 2019 au deuxième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit.

Deux Françaises, Caroline Boujard et Laure Sansus, ont par ailleurs été nommées pour le titre de joueuse de l’année, avec deux Anglaises, Zoe Aldcroft et Poppy Cleall.