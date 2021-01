L’arrêt forcé du championnat de Ligue 1 la saison passée en raison de l’explosion de la pandémie mondiale a causé des pertes financières immenses pour tous les clubs français. Et même le géant parisien n’y a pas échappé.

Lors de son traditionnel live où il se prête au jeu des questions-réponses des fans parisiens, Leonardo avait annoncé la couleur en expliquant que ce mercato hivernal serait particulièrement calme en raison des graves conséquences économiques liées à la pandémie mondiale, couplées au naufrage Mediapro. « On a des pertes. Il faut voir ça avec Jean-Claude Blanc (le directeur exécutif) mais c’est normal. Ça nous touche directement. Il faut calculer ça. Il faut voir ce qu’on veut faire, comme garder les joueurs qu’on a déjà. C’est la priorité. Combien on va pouvoir investir ? On n’a jamais pensé qu’on allait faire une saison à huis clos. On n’a pas de public, pas de boutique… On ne peut pas parler de sommes d’argent. On a perdu environ entre 15 et 20 % (du chiffre d’affaires) la saison passée et ça sera plus cette année. »

Dans un rapport publié ce lundi, le cabinet KPMG, leader de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable a révélé des chiffres plus précis sur les pertes financières du PSG lors de la saison 2019/2020, à l’occasion d’une étude comparative chez les champions des cinq plus grands championnats européens. Ainsi, il nous est appris que le PSG a affiché une effrayante facture de 125,8 M€ ! Seuls le Real Madrid (0,3 M€) et le Bayern Munich (5,9 M€) constituent une maigre éclaircie dans ce sombre paysage en réalisant de timides profits (-116,2 M€ pour Porto et -89,7 M€ pour la Juventus).

Des comptes en berne qui ont été expliqués en détails. Ainsi, les revenus opérationnels de 2019/2020 ont été chiffrés à 540,6 M€. Soit une perte de 95,4 M€ (-15% par rapport à la saison passée). Paris est d’ailleurs le deuxième club ayant enregistré le pourcentage de baisse le plus important parmi les cinq champions (-8% pour le Real Madrid et Liverpool, -3% pour le Bayern Munich, -13% pour la Juventus et -50% pour Porto).

Un tableau loin d’être réjouissant…