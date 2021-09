Après la nouvelle contre performance des Bleus en Ukrain (1-1), Roland Courbis s’est complètement lâché, sur RMC, sur la tactique de Didier Deschamps.

« Didier qui réfléchit depuis 9 ans à améliorer les choses, chaque fois il nous remet son 4-3-3 et je ne vais pas terminer ma phrase avec une vulgarité mais son 4-3-3 de …. machin truc. Quand nous sommes en 2018, on parle quand même d’un sélectionneur qui connaît son équipe de A à Z avec ses qualités et ses défauts et nous avons besoin d’un 4-3-3 ridicule ? C’est vrai que nous avons, dans les stats, battu des records, c’est que nous mettons contre l’Australie un 4-3-3 avec Griezmann, Mbappé et Dembélé qui battent un record de non passe entre eux, avec ces 3 attaquants ils arrivent à se faire 4 passes en 94 minutes de jeu. Donc nous changeons vite parce que comme on était pas au courant que le 4-3-3 ça fonctionnait pas (rires) et en disant aux joueurs sans leur expliquer exactement ce qu’il faut faire, pas faire, qui, quoi, comment. Non, non, nous c’est : Bon les gars vous êtes suffisamment talentueux, vous permutez, vous faîtes un peu ce que vous voulez parce que bon excusez moi je sais pas ce que je peux vous expliquer. (…) Et contre qui on va jouer derrière ? L’Argentine qui est la plus mauvaise équipe d’Argentine sur ces 40 dernières années. C’est quoi la différence entre le France Suisse 3 à 3 et le France Argentine 4 à 3 qu’on met comme un match référence de notre équipe de France ces dernières années. Les amis d’habitude je suis taquin, chambreur mais là je vous avoue : je suis fatigué ! (…) Pour ceux qui pensent que la chance ne nous a pas abandonnés, je leur donne une précision, ce n’est pas Didier Deschamps qui est devenu malchanceux, Didier Deschamps est devenu normal, c’est Didier Deschamps qui était chanceux jusqu’à la et qui va peut-être le redevenir. Pour finir, contre la Suisse 5 tirs au but tirés, 5 marqués, et la Suisse juste après rate 3 tirs au but contre l’Espagne. Si ça ce n’est pas un signe que madame chance nous a mis un coup de pied au cul, alors…. »