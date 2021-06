Déçu de ne pas pouvoir disputer la Copa America en Argentine, Lionel Messi garde tout de même sa confiance.

Présent en conférence de presse cet après-midi, alors qu’il débutera la Copa America le 13 juin prochain avec l’Argentine, Lionel Messi est revenu sur la situation sanitaire dans son pays et le groupe de l’Albiceleste pour les échéances à venir.

« Nous essayons de nous conformer à toutes les recommandations qui nous sont données, les derniers matches de qualification que nous avons eus étaient très similaires à ce que nous vivons maintenant, même si maintenant c’est plus grave en raison de la situation dans le pays. Malheureusement, nous traversons une période difficile, il y a beaucoup de personnes contaminées, alors nous essayons de prendre soin de nous et de nous conformer à tout ce qu’on nous dit de faire. Je suis toujours excité de jouer pour l’équipe nationale, quel que soit le match, nous voulons toujours gagner, c’est toujours le même objectif. La vérité, c’est que les plus jeunes et les plus anciens sont aussi enthousiastes les uns que les autres… Nous sommes un groupe très agréable et uni, avec une bonne base qui travaille déjà ensemble depuis que Lionel Scaloni est devenu entraîneur, ainsi que quelques nouveaux joueurs qui viennent d’arriver. L’important est de former un groupe très fort pour ce qui nous attend. »