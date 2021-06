Encore une désillusion à Roland Garros pour le tricolore Ugo Humbert. Ce dernier a été battu, une fois de plus lors du premier tour.

Celui qui n’a jamais remporté un seul match dans ces Internationaux de France et qui est tête de série numéro29 est tombé en quatre manches 6-4 / 6-4 / 2-6 / 6-4 contre l’expérimenté lituanien Ricardas Berankis ce mardi après-midi. Humbert est toujours maudit à Roland Garros et n’ira pas plus loin, alors que son adversaire affrontera le vainqueur du match entre Salvatore Caruso et James Duckworth.