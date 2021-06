Quelques heures après son arrêt cardiaque sur le terrain lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen a donné de ses nouvelles.

Toujours hospitalisé pour ne pas prendre le moindre risque, le milieu de terrain de l’Inter Milan a fait passé un message et tout semble aller pour le mieux. Ce mardi, la fédération danoise vient de partager une photo et un message de Christian Eriksen depuis l’hôpital. « Bonjour à tous. Un grand merci pour vos doux et gentils soutiens et pour vos messages venus du monde entier. Ça veut dire beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien, dans ces circonstances. Je dois encore faire des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager mes coéquipiers pour les prochains matchs du Danemark. Jouez pour tout le pays ! » a-t-il écrit. Enfin une bonne nouvelle pour le joueur qui a fait des frayeurs à sa famille, amis également au monde du ballon rond et ses fans.