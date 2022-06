Très sollicité l’année dernière, lors de la montée de Clermont Foot en Ligue 1, Mohamed Bayo est resté et a évolué une saison avec son club dans l’élite. Mais cette fois, il sera difficile à son équipe de le garder.

En effet, auteur de 14 buts et délivré 15 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, le Guinéen est dans le viseur de plusieurs clubs en Europe. Et alors que le président de Clermont avait proposé l’été dernier que Bayo fasse une saison avec Clermont en Ligue 1 avant de partir, le joueur de 24 ans estime avoir accompli sa mission et n’est plus indifférent aux intérêts qu’il suscite ailleurs. D’après L’Equipe, l’international guinéen est convoité par le Hertha Berlin qui serait prêt à offrir 10 millions d’euros à Clermont Foot pour s’offrir son attaquant. Francfort, un autre club de Bundesliga, est également intéressé tout comme Lille.

Africa Top Sports