Pas au niveau des attentes placées en lui, Luis Henrique pourrait faire ses bagages cet été vers le Torino.

Marseille pourrait boucler un premier départ rapidement dans ce mercato estival. Selon Tutto Mercato, l’ailier brésilien, Luis Henrique, aurait trouvé un accord avec le Torino. L’affaire pourrait vite être réglée puisque l’OM et le club italien étaient déjà d’accord pour un prêt avec option d’achat à hauteur de six millions d’euros. Si le deal est finalisé, le joueur de 20 ans pourrait retrouver du temps de jeu. Cette saison, il n’est pas entré dans les plans de Jorge Sampaoli. Il a disputé 25 matchs, le plus souvent en tant que remplaçant, pour un but et une passe décisive.