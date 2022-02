Toujours amer suite à son renvoi de l’ASSE, Claude Puel a encore réglé quelques comptes dans les médias.

Renvoyé par l’AS Saint-Étienne en décembre dernier, Claude Puel imaginait une tout autre fin à son aventure avec les Verts. Le coach de 60 ans estime qu’il a d’ailleurs limité la casse avec autant de départs (Saliba, Fofana) et aussi peu d’arrivées.

« Je ne m’attendais pas à ce que le club soit dans cette situation quand je suis arrivé. Mais à partir de là, ce qui était important, c’était tout simplement de donner le meilleur, de les aider tout simplement à passer cette situation et passer cette étape. On n’a pas pu faire de recrutement durant quatre mercatos. Quatre mercatos que j’ai dû subir parce qu’il fallait essayer de limiter la masse salariale et créer des joueurs pour essayer de les vendre plus tard, et d’avoir des bonnes conditions financières pour le futur du club », a-t-il confié sur Europe 1.