Toujours ciblé par les Sky Blues, Harry Kane devrait bien quitter les Spurs en fin de saison.

Pisté par Manchester City l’été dernier, Harry Kane a finalement pris la décision d’enchaîner une nouvelle saison avec Tottenham. Mais cet été, l’international anglais pourrait bien faire sa valise. Interrogé dans les colonnes du Sun, le Français William Gallas estime que les dirigeants des Spurs ne le retiendront pas en cas d’offre suffisamment alléchante.

« À mon avis, Tottenham n’a pas d’autre choix que de le laisser partir à la fin de l’année. Cette saison, il n’a pas marqué le nombre de buts que l’on pourrait attendre. Ces dernières années, il a été le meilleur buteur du club et de la Premier League, mais il a parfois semblé qu’il préférerait jouer ailleurs. Je pense qu’Antonio Conte n’a pas les bons joueurs pour le Top 4. Il a besoin de plus de temps pour construire son équipe. Il sait exactement quel type de joueurs il devra signer pour la saison prochaine et le président doit lui donner le budget et l’opportunité d’obtenir les joueurs que Conte veut. »