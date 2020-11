Selon The Athletic, Mauricio Pochettino aurait passé la vitesse supérieure en vue de retrouver un banc. Trois clubs anglais et le PSG seraient ses priorités.

Licencié par Tottenham il y a tout juste un an, Mauricio Pochettino a des fourmis dans les jambes. Annoncé un temps comme un possible successeur de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, l’Agentin n’aurais pas l’intention d’attendre que cette place se libère. Il sonderait en revanche activement trois grands clubs de Premier League, et le PSG.

Pour Manchester City, cela s’annonce compliqué. Pep Guardiola ne devrait pas quitter les Skyblues de son propre chef. Et la direction n’a nullement l’intention de se séparer de son technicien espagnol. Pour Chelsea et Manchester United, en revanche, les jeux sont ouverts. Frank Lampard est loin d’avoir toutes les garanties de passer l’hiver du côté des Blues, tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer est depuis longtemps sur la sellette du côté des Red Devils.

Reste la piste du PSG. Même s’il est soutenu par son vestiaire, Thomas Tuchel est en danger. Une nouvelle contre performance en Ligue des champions, après la trêve, pourrait précipiter sa chute. Leonardo pourrait alors faire appel à Mauricio Pochettino… qui est libre comme l’air.