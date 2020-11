La rumeur d’un retour au Barça ou d’un départ vers le PSG n’aura pas eu le temps de s’installer. Pep Guardiola prolonge de deux années supplémentaires sont contrat d’entraîneur de Manchester City.

L’Espagnol était arrivé en 2016 sur le banc des Skyblues. Il est désormais avec le club du nord de l’Angleterre jusqu’en juin 2023. Les détails du contrat n’ont pas filtré.

Sous son règne, Manchester City a déjà remporté deux titres en Premier League, trois Carabao Cups, une FA Cup et deux Community Shields. Mais ce que Guardiola veut avant tout, c’est remporter la Ligue des champions avec ce club.

Pep Guardiola, 49 ans, a confié sa satisfaction après cette prolongation : « Depuis mon arrivée à Manchester City, je me sens si bien dans le club et dans la ville. J’ai été si bien accueilli par les joueurs, le personnel, les supporters, les habitants de Manchester, le président et le propriétaire. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, remporté des matches et des trophées, et nous sommes tous très fiers de ce succès. Avoir ce soutien est la meilleure chose qu’un entraîneur puisse avoir. J’ai tout ce que je pourrais souhaiter pour bien faire mon travail et je suis honoré de la confiance que le propriétaire, le président, Ferran (Soriano) et Txiki (Begiristain) m’ont témoigné leur confiance pour continuer pendant encore deux ans après cette saison. Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste à l’idée d’aider Manchester City à le faire. »