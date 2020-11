Depuis que Mediapro, le groupe sino-catalan à la tête de Téléfoot, a annoncé qu’il ne paierait pas les deux dernières traites, la Ligue professionnelle de Football cherche activement une issue de secours. Son sauveur pourrait être Canal Plus, diffuseur historique de la Ligue 1.

Vincent Labrune aurait signé volontiers pour un autre scénario. Désormais à la tête de la Ligue de Football professionnelle (LFP) depuis peu, l’ancien président de Marseille se retrouve à gérer le naufrage économique Mediapro et doit trouver des solutions pour éviter que plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, au bord de la faillite, ne mettent la clé sous la porte.

Selon les informations transmises à BFM TV, la LFP et le diffuseur historique du championnat, Canal Plus, auraient accéléré les discussions. Depuis plusieurs jours, les deux camps planchent pour une reprise en partie ou totale des droits.

Marc Sénéchal, le représentant judiciaire désigné comme médiateur dans l’affaire MediaPro-LFP, doit donner en main propre un rapport intermédiaire au président du Tribunal de Commerce de Nanterre début décembre. Le conciliateur a pour mission de rechercher des garanties financières sur la solvabilité de MediaPro. Dans le même temps, son rôle est de trouver des solutions pour les acheteurs potentiels de certains lots. Le but ultime étant de déboucher sur un accord applicable à toutes les parties. Vincent Labrune et son équipe espèrent parvenir au plus vite à un compromis avec Canal Plus pour sauver l’échéance de décembre. Une situation qui ne déplairait pas au géant Médiapro, qui pourrait lâcher une partie ou la totalité de ses droits. Canal +, qui ne veut pas brûler les étapes en s’engageant sur des sommes astronomiques, inverserait donc le rapport de force et se retrouverait en bonne posture pour négocier. Mais la chaîne de télévision se veut prudente sur le calendrier et souhaite connaître le dossier juridique par cœur avant de prendre la moindre décision, malgré la pression mise par les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Pour l’instant, il n’est pas encore question de chiffres entre la LFP et Canal Plus. Mais la volonté de renouer des liens forts est bien présente. Les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 sont unanimes : ils veulent un retour du diffuseur historique. « Je pense et j’espère qu’ils seront avec nous » s’était exclamé Waldemar Kita, le président du FC Nantes.

Le groupe Canal, qui n’a jamais caché sa frustration de perdre le match du dimanche soir, pourrait faire de cette affiche un de ses objectifs principaux dans les négociations.