Gérard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza… Des défenseurs que le FC Barcelone peine à réellement voir progresser pour l’avenir. S’il y a quelques jours, les Blaugrana étaient à fond sur le dossier Antonio Rüdiger. Finalement le club espagnol aurait trouvé son bonheur au sein même de son effectif.

Devenu titulaire en charnière centrale chez les Blaugrana, Ronald Araujo a vraiment passé un cap depuis qu’il évolue sous les ordres de Xavi Hernandez. Le défenseur central uruguayen fait partie des belles satisfactions de la saison et aujourd’hui il pourrait devenir un élément-clef du groupe catalan. Si le joueur paraissait un peu trop gourmand pour son futur salaire, tout semble rentrer dans l’ordre et il se dirige plus que jamais vers une prolongation de contrat. Ce mercredi, ‘Sport’ explique que les deux parties sont sur la même longueur d’onde et que les deux clans auraient chacun consenti à effectuer des efforts financiers afin de trouver un accord.

Pour l’heure, la durée de son contrat n’est pas connue mais le club de Liga espère lui proposer un bail pour les cinq prochaines saisons. En fin de contrat dans un an et demi, il a disputé 23 matchs de championnat cette saison pour 4 buts.