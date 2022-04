Gardien numéro un du Real Madrid, Thibaut Courtois est un grand fan de son coéquipier Karim Benzema et il estime que l’attaquant de l’Equipe de France est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde.

« Karim est-il indispensable au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions ? Oui, bien, sûr. Je crois que Karim, c’est le meilleur attaquant du monde. On l’a vu toute cette saison et aussi depuis que Cristiano Ronaldo est parti (en 2018 pour rejoindre la Juventus). Il a inscrit beaucoup de buts, et beaucoup de buts très importants, a rappelé le gardien belge en conférence de presse. Et c’est un leader sur le terrain aussi. Quand il n’est pas là, on le remarque vite. Donc oui, on a besoin de lui pour gagner le titre. » A confié le gardien international belge à propos de son partenaire en club. Courtois a adoré la performance de KB9 en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines.