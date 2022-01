Après son malaise lors du dernier Euro, Christian Eriksen est revenu sur les terrains de football pour de l’entraînement. Le joueur se fixe un défi complètement fou !

« Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar, j’ai envie de jouer. C’est mon état d’esprit depuis longtemps. C’est un objectif, mon rêve. Mais que je sois sélectionné, c’est une autre histoire. Mais c’est mon rêve de revenir. Je suis sur que je peux revenir, car je ne me sens pas différent », a indiqué le joueur lors d’une interview à la chaîne danoise DR1.

Et d’ajouter : « À l’hôpital, ils n’arrêtaient pas de dire que d’autres fleurs avaient été livrées. C’était une sensation étrange. Je ne pensais pas que les gens m’enverraient un jour des fleurs parce que j’étais mort pendant cinq minutes. Mais c’était très gentil de la part de tout le monde et c’était aussi beaucoup de soutien pour moi. Et il y a encore des gens qui m’écrivent. J’ai aussi personnellement remercié toutes les personnes que j’ai vues depuis. Les médecins, mes coéquipiers et leurs familles, mais aussi les fans que je rencontre dans les rues en Italie comme au Danemark. Je les remercie tous pour leur soutien. »