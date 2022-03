Jeté par le Paris Saint-Germain, Thiago Silva a renaît de ses cendres à Chelsea. Homme fort de Thomas Tuchel chez les Blues, le Brésilien âgé de 37 ans se voit encore jouer 5 bonnes années.

« J’espère pouvoir faire la même chose que (Paolo) Maldini à Milan, en jouant jusqu’à 40 ou 41 ans. C’est mon plan pour l’avenir immédiat et je m’y suis préparé. Quand vous êtes jeunes, vous pensez que vous êtes un super-héros. Je jouais un match par jour, donc en termes de récupération, c’était beaucoup plus rapide. Aujourd’hui, 24 heures me semblent être un délai très court pour récupérer. Il faut toujours être actif et se tenir au courant des nouvelles méthodes de récupération. […] Il faut bien s’alimenter, pas avec les mauvaises choses. Cela fait partie de ce que je dois faire pour optimiser ce processus de récupération, qui doit être plus rapide pour moi », a confié Thiago Silva dans des propos accordés au site officiel du club londonien.

Libéré par le Paris Saint-Germain en août 2020, Thiago Silva a vécu une véritable consécration remportant la Ligue des Champions avec les Blues de Chelsea. Le Brésilien y a retrouvé Thomas Tuchel et est, sans aucun doute, l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. L’ancien parisien est un homme fort du technicien allemand avec 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison.