Champion du monde, Julian Alahilippe fait le bonheur des français en enchaînant les succès. Chouchou du public sur le Tour de France, le Français devrait faire l’impasse de cette course mythique lors des années à venir.

Adepte des courses d’un jour, Julian Alaphilippe a d’ores et déjà prouvé qu’il était capable de s’élever au niveau des favoris d’un Grand Tour lors des précédentes éditions du Tour de France. Course mythique que le Français, champion du monde en titre, priorisait ces dernières années au détriment d’autres tracées historiques tels que le Giro, qu’il affectionne : « Je ne sais pas encore, non plus, quand elle sera, mais cette année existera (l’année où il disputera le Giro, ndlr), c’est sûr. C’est une course que je veux faire, que je veux découvrir. En fait, je veux faire toutes les courses avant la fin de ma carrière« , a déclaré Julian Alaphilippe dans des propos accordés à Ouest-France.

Une tendance qui indique que le Tour de France 2022 pourrait être le dernier avant plusieurs années pour Julian Alaphilippe qui devrait se lancer à la conquête du Giro. Un plan de carrière confirmé par Patrick Lefèvre, patron de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl : « Nous voulons aussi voir Julian sur le Giro, il ne doit pas se contenter uniquement du Tour de France. Avec le maillot arc-en-ciel et en tant que Français, il doit évidemment faire le Tour, mais si l’année prochaine il ne l’est plus, ce qu’on ne souhaite pas évidemment, on pensera à l’amener faire le Giro. Je pense que c’est une course qui est plus dans ses cordes, nerveuse et agressive. »