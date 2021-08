Le Belge Romelu Lukaku sera bien un joueur de Chelsea la saison prochaine mais l’officialisation se fait toujours attendre.

À la recherche d’un buteur de classe mondiale pour la saison à venir, Chelsea a finalement opté pour Romelu Lukaku après avoir essuyé plusieurs refus du Borussia Dortmund au sujet de son prodige norvégien Erling Haaland. Lukaku a déjà hâte de revenir à Chelsea et les Blues ont accepté de payer les 115 millions d’euros exigés par l’Inter Milan, pourtant le transfert traîne en longueur. Pas étonnant selon le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol, qui explique pourquoi Romelu Lukaku n’a toujours pas été présenté.

« C’est une si grosse affaire. C’est un contrat record pour Chelsea et cela a toujours pris un peu de temps. Il faut aussi tenir compte de ce qui se passe à l’Inter Milan. Le fait que l’Inter ait accepté de le vendre a été controversé, car il s’est très bien comporté là-bas. Il a fallu faire face à tout cela et l’Inter a dû signer un remplaçant. Ils ont signé Edin Dzeko et ils vont également signer un autre attaquant. Lukaku a également dû quitter Milan pour Monaco afin de signer un nouveau contrat de deux ans avec son agent. Il a fallu s’occuper de tout cela et, en arrière-plan, Chelsea jouait la Supercoupe d’Europe à Belfast hier soir. Je sais que certains fans de Chelsea vont se demander pourquoi cela prend autant de temps, mais je leur dirais qu’il s’agit d’un contrat de près de 115 millions d’euros. Il va devenir un joueur de Chelsea, il faut juste être patient. »