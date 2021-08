Alors que certains fans du LOSC envisagent de siffler Christophe Galtier ce week-end, Benjamin André s’attend plutôt à une ambiance festive à Pierre-Mauroy.

Ce samedi (17h), le LOSC accueillera l’OGC Nice pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Un match particulier puisque Christophe Galtier sera de retour au stade Pierre-Mauroy pour la première fois depuis son départ. Interrogé par L’Equipe, le milieu lillois Benjamin André estime que le nouveau coach des Aiglons ne mérite pas d’être sifflé comme l’envisagent certains supporters sur les réseaux sociaux.

« On est tous très content de le retrouver avec Olek (Oleksiak, son adjoint). Il m’a fait venir à Lille et on y a vécu des moments très forts. On va pouvoir discuter un peu. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu. Je ne vois pas comment on peut siffler quelqu’un qui t’a fait gagner. Et ce, au-delà de la déception de son départ cet été. C’est le foot qui est comme ça. Chacun peut évoluer dans un autre club. À son arrivée (succession de Marcelo Bielsa), il faut se rappeler que le LOSC était en très grande difficulté. Il a réussi à l’amener tout en haut. Je pense qu’il recevra un très bon accueil. »