Détenteur du club anglais de Chelsea, Roman Abramovich souhaite se séparer de l’équipe championne d’Europe en titre depuis plusieurs semaines. L’oligarque russe a enfin trouvé preneur et c’est un Américain du nom de Todd Boehly qui va racheter les Blues.

C’est l’information de ce samedi matin ! Un riche milliardaire du nom de Todd Boehly a pris la décision de racheter le mythique club de la capitale londonienne Chelsea. Intéressé par ce projet depuis plusieurs jours, il serait passer à la vitesse supérieur en offrant, via un groupe d’investisseurs près de… 4,25 milliards de livres sterling, soit près de 5 milliards d’euros (4,97 milliards, pour être plus précis). « La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires », a précisé le club dans un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à samedi.

Co propriétaire des Dodgers de Los Angeles aux Etats-Unis en MLB (baseball), il va devenir le nouvel homme fort d’un des clubs les plus puissants du monde. Todd Boehly va également poursuivre la belle initiative de son prédécesseur Roman Abramovich comme expliqué par les Blues, toujours dans le même communiqué. « Sur la totalité de l’investissement qui va être réalisé, 2,5 milliards de livres seront affectées au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l’intention d’en faire don à 100% à des actions caritatives comme validé par Roman Abramovitch. » Peut-on lire.