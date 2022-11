Alors que les Blues sont déjà assurés de continuer l’aventure en Ligue des champions, ils auront à cœur de bien continuer la compétition et de satisfaire les supportes à Stamford Bridge, notamment après la défaite 4-1 contre Brighton ce week-end.

Chelsea n’est pas des plus convaincants ces derniers temps, avec une défaite en championnat contre Brighton et une victoire difficile contre Salzbourg la semaine passée, les hommes de Potter doivent hausser le niveau pour espérer aller loin en Coupe d’Europe. Cependant, pour ce match contre Zagreb, les coéquipiers de Thiago Silva seront privés de Reece James et Wesley Fofana, sachant que N’Golo Kanté est lui aussi toujours indisponible.

Du côté de Zagreb, le club n’a pas réussi à passer les phases de poules. En effet, les joueurs sont actuellement derniers du groupe E avec 4 points et ne comptent qu’une seule victoire, contre Chelsea (1-0). Cependant, les Croates ont toujours une chance de se retrouver en Europa League s’ils s’imposent et si Salzbourg perd.

Compositions probables :

Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella – Jorginho, Loftus-Cheek, Chukwuemeka – Havertz – Broja, Pusilic

Dinamo Zagreb : Livakovic – Ristovski, Peric, Lauritsen, Ljubicic – Ademi, Misic – Spikic, Ivanusec, Orsic – Petkovic