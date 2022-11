Randal Kolo Muani a le vent en poupe. Mardi soir, l’ancien Nantais a signé le but de la qualification de l’Eintracht Francfort pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions… et validé son billet pour le Mondial au Qatar ?

Les stats de Randal Kolo Muani sous ses nouvelles couleurs allemandes sont excellentes : 6 buts et 9 passes décisives en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Mais plus encore que les stats, c’est l’importance des buts qu’il inscrits qui marque les esprits. Auteur du but de lors la victoire face à l’OM (2-1) lors de la cinquième journée de C1, c’est encore lui qui a signé le but offrant le succès de l’Eintracht sur la pelouse du Sporting (1-2), mardi soir. Une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Randal Kolo Muani, 23 ans, a déjà été sélectionné à deux reprises en équipe de France par Didier Deschamps. Son transfert chez le vainqueur de la dernière Europa League confirme son potentiel. Il devient l’immense favori pour le dernier poste d’attaquant dans la liste des 23 pour le Mondial au Qatar. Un poste pour lequel il sera en balance avec Wissam Ben Yedder et Christopher Nkunku.