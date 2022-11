Ce mercredi soir, le Milan AC et le RB Salzbourg vont s’affronter à 21H pour la deuxième place du groupe E. En effet, si Chelsea est d’ores et déjà qualifié, les deux équipes sont respectivement à 7 et 6 points.

L’AC Milan va absolument tout donner pour continuer l’aventure. Longtemps absents de la compétition, les Rossonneri auront donc l’occasion de retrouver les sommets du football européen avec une victoire ou un match nul, à domicile contre le Red Bull Salzbourg. Stephano Piolo devra cependant faire sans Davide Calabria (cuisse), Alessandro Florenzi (cuisse), Alexis Saelemaekers (genou), Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic.

À Salzbourg, l’infirmerie est aussi bien remplie puisque Junior Adamu et l’ancien Lyonnais Oumar Solet sont incertains. De plus, Fernando et Nicolas Capaldo seront aussi forfait pour ce match particulièrement important.

Compositions :



Milan AC : Tatarusanu – Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez – Tonali, Bennacer – Rebic, Diaz, Leao – Giroud

RB Salzbourg : Kohn – Dedic, Pavlovic, Wober, Ulmer – Gourna-Douath – Seiwald, Sucic, Kjaergaard – Okafor, Sesk