Les Blues se sont imposés 3-1 sur la pelouse de Brighton, lundi soir, pour le compte de la 1ère journée de Premier League.

Jorginho (23e sp), James (56e) et le Français Kurt Zouma (66e) ont marqué pour Chelsea. Trossard est le buteur de Brighton. Les nouvelles recrues Timo Werner et Kai Havertz ont été alignés d’entrée. Le premier s’est montré beaucoup plus convaincant que le second. Olivier Giroud n’a pas joué la moindre minute de ce match.

