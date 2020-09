Après les départs de Marçal et Rafael, Rudi Garcia a confirmé que Kenny Tete et Ciprian Tatarusanu allaient également partir. Pour Aouar et Depay, c’est plus flou.

“Kenny est en instance de transfert, Tatarusanu aussi. Si je plaisante, je dis que c’est la grande braderie de Lille”, a déclaré l’entraîneur de l’OL en conférence de presse. “Sur les partants, seul Marçal jouait beaucoup”, tempère-t-il. Mais Aouar et Depay pourraient également quitter le navire rhôdanien.

“Houssem (Aouar) a repris avec nous, il s’est entraîné hier avec nous, il faudra veiller à ce qu’il soit prêt, il devrait pouvoir postuler vendredi. On ne sait pas ce qui va se passer pour Depay, il est bien, il a joué avec sa sélection. On l’a ménagé hier, on verra ce qu’on peut faire avec lui vendredi, il n’y a pas de raisons qu’il ne soit pas dans le groupe, à moins qu’il parte d’ici là”, a déclaré Garcia.