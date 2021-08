D’après la presse espagnole, le patron des Blues souhaite rencontrer Lionel Messi et son entourage pour discuter de l’éventualité d’un transfert cet été.

Le marché des transferts est devenu totalement fou depuis la bombe lâchée par le FC Barcelone hier soir. Le club catalan a rompu les négociations de contrat avec Lionel Messi en raison d’obstacles financiers et structurels (à savoir le règlement de la Liga) et tous les plus gros clubs de la planète se mettent à rêver du sextuple Ballon d’Or. Le Paris Saint-Germain, déjà dans le coup l’été dernier, fait office de favori pour la signature de l’Argentin mais Chelsea, dernier vainqueur de la Ligue des champions reste en embuscade.

D’après les informations du média espagnol AS, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, aurait l’intention de rencontrer Lionel Messi et son entourage le plus vite possible pour écouter les demandes de l’Argentin. Les Blues sont à la recherche d’un buteur de classe mondiale pendant ce mercato estival, mais les 120 millions d’euros mis de côté pour recruter Romelu Lukaku pourraient finalement partir dans le salaire de la Pulga. Déjà concurrent du PSG sur le dossier Achraf Hakimi cet été, Chelsea est bien décidé à mener la vie dure aux Parisiens.