Grand admirateur de Lionel Messi, Omar da Fonseca est même prêt à l’aider pour son déménagement s’il choisit de signer au PSG.

Célèbre commentateur de beIN Sports et grand fan de Lionel Messi, Omar da Fonseca serait ravi de voir son compatriote argentin sous les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dans une interview publiée sur le site du média qatari, il a évoqué une éventuelle arrivée de l’ancienne superstar du FC Barcelone.

« S’il faut vraiment tourner la page Barcelone, il ne faut pas déchirer le livre. Si on peut imaginer que Messi mette le maillot du PSG, pour moi, ça serait incroyable. Qu’il puisse jouer avec Mbappé, Neymar, Di Maria, Ramos… ce n’est même plus les Galactiques, les Stratosphériques ou les Magnifiques… On va être obligés de trouver des noms venus d’ailleurs. Cela risque de nous fragiliser humainement (sourire). S’il vient à Paris, je l’aide à faire son déménagement, je loue 3 places pour le Parc des Princes et je prends la gazinière à côté ! Je suis un vieux monsieur et je veux encore vivre des grands moments. »