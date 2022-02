Annoncé sur le départ depuis quelques mois, Marco Asensio a réussi à relancer un peu sa carrière au Real Madrid. Interrogé par Cadena SER, l’Espagnol a assuré que quitter la capitale n’a jamais été dans ses projets.

« Quitter le Real ? Non, je n’y ai pas pensé. L’année de ma blessure a été compliquée et il n’est pas facile de retrouver une forme complète, mais je savais que je pouvais tirer profit de mon potentiel. J’ai eu plusieurs conversations avec l’entraîneur et il m’a donné confiance, mais il faut aussi la gagner sur le terrain. L’avenir ? Ce qui compte avant tout c’est de prendre du plaisir et de jouer beaucoup au Real. Pour l’instant, je ne pense à rien d’autre que ça. Je veux jouer beaucoup, jouer bien et donner beaucoup de joie aux fans du Real. Je veux laisser ma marque » a assuré Marco Asensio à la Cadena SER.