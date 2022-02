Nico Porteous a remporté l’épreuve du ski half-pipe et apporté à la Nouvelle-Zélande la deuxième médaille d’or des Jeux d’hiver de son histoire après celle de Zoi Sadowski-Synnott en snowboard slopestyle féminin. Le Français Kevin Rolland se classe 6e.

Avec un score de 93,00 points dès son premier run, Porteous, 20 ans, a devancé les Américains David Wise (90,75 points), double tenant du titre, et Alex Ferreira (86,75 points). Dans les conditions très venteuses du snowpark de Zhangjiakou, David Wise, sacré en 2014 et 2018, a montré qu’il avait encore les armes, à 31 ans, pour rivaliser avec la nouvelle génération du half-pipe. Quant au Français Kevin Rolland, de retour au très haut niveau après avoir connu un grave accident il y a trois ans, il savoure cette performance.

Q: Quelle saveur a cette sixième place après tout ce par quoi vous êtes passé ces dernières années?

R: « On m’aurait dit ça il y a trois ans sur mon lit d’hôpital,j’aurais plus que signé. Le bilan est très positif. Il l’était déjà après les qualifications, mais là il l’est encore plus. Je suis heureux, j’ai réussi à faire trois beaux runs, sur les pieds (sans tomber). Ça fait longtemps que ça ne m’était pas arrivé, même quand j’étais en pleine forme. J’aurais fait sixième à n’importe quelle compétition il y a quelques années, je serais en train de pleurer, mais là je suis content. »

Q: Pensiez-vous, huit ans après votre bronze de Sotchi, qu’un nouveau podium olympique était à votre portée?

R: « Je suis un rêveur et je rêvais de cette médaille. Personne n’y croyait à part moi. C’est important dans la vie de croire en soi, de s’autoriser à rêver. C’est comme ça qu’on accomplit de grandes choses. Ça fait trois ans que je rêve et j’ai encore plus rêvé ce matin en me disant que j’avais des petits « tricks » joker qui auraient pu me faire monter sur la +boîte+. Et puis j’ai vu ce vent… Je me suis dit on va prendre la sage décision d’assurer, de faire des choses que je maîtrise, de ne pas prendre trop de risques, de ne pas tenter le tout pour le tout et donner des frayeurs à tout mon entourage. Il faut tirer les conclusions de notre expérience. Je n’avais pas envie de gâcher la fête avec une grosse chute. Mais ce n’est pas une désillusion aujourd’hui, parce que sixième, c’est très respectable. »

Q: Cette finale olympique récompense-t-elle tous les efforts accomplis pour revenir au plus haut niveau après votre accident?

R: « J’ai pris du plaisir à relever ce défi. A être en haut (du half-pipe) avec cette jeune génération et ces copains de longue date, à encore stresser et à devoir performer malgré les conditions. J’ai trouvé ça super. On a un beau podium aujourd’hui, avec de beaux représentants du ski half-pipe (…) La suite? Je vais me concentrer sur mes projets artistiques (production de vidéos) plutôt que compétitifs. Je suis un skieur. Pour moi, ce n’est même pas une carrière, c’est ma vie. »

Propos recueillis en zone mixte

