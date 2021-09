Titulaire indiscutable à Brighton depuis son départ du LOSC, Yves Bissouma franchit cap après cap est devient un joueur prisé en Premier League. Liverpool, Arsenal et Manchester United l’observe d’un œil avisé.

A 25 ans, Yves Bissouma est toujours en pleine progression à Brighton où son talent émerge encore un peu plus année après année. Observé par les plus grands, son potentiel était déjà annoncé par les supporters du LOSC, il y a deçà quelques années et ils ne s’étaient pas trompés. Le milieu de terrain est un homme convoité et lorsque la BBC lui demande qui est le meilleur joueur à son poste en Premier League, il répond « moi », tout simplement.

« Je ne veux pas être arrogant, mais c’est moi. Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Donc je ne peux pas dire un autre nom. Je sais qu’il y a beaucoup de bons milieux en Premier League, mais pour moi, c’est moi parce que ça me donne la confiance et l’énergie pour travailler dur, montrer que je suis là et que je suis Bissouma« , a-t-il déclaré à la BBC.