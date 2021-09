Sur le terrain l’ambiance est au beau fixe à l’Olympique de Marseille, ce qui n’est pourtant pas le cas partout. Sur le banc certains rongent leur frein et l’ambiance est délétère.

La gestion de Jorge Sampaoli pose question à l’Olympique de Marseille. Sur le banc les esprits s’échauffent quand d’autres dépriment. Selon les informations de L’Equipe, deux cadres du vestiaire l’auraient mauvaises d’avoir été écartés dernièrement. Ces deux hommes sont Steve Mandanda et Jordan Amavi. Le premier nommé est désormais en concurrence avec Pau Lopez, arrivé à l’OM sous la demande de Jorge Sampaoli. Quant au second, la latéral gauche n’est tout simplement pas dans les plans de l’international argentin. Un constat difficile à avaler pour l’ancien d’Aston Villa qui vient de prolonger cet été avec Marseille. Hors des cadres, deux hommes restent à l’écart, Pape Gueye et Duje Caleta-Car. Si le Croate n’en a que faire et vit cette période comme des vacances, le second est très affecté. Le milieu de terrain de 22 ans joue peu et cela le touche moralement. Le jeune marseillais a du mal à se faire à ce nouveau statut.