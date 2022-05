L’Algérie ne pourra pas participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Eliminés sur le terrain il y a quelques semaines par le Cameroun du Lyonnais Karl Toko Ekambi, les Fennecs ont vu leur requête rejetée par la FIFA.

Sans surprise, la FAF n’a pas été en mesure d’avoir gain de cause dans l’affaire concernant Monsieur Gassama, l’arbitre du match entre l’Algérie et le Cameroun. La FIFA a rendu son verdict et aucune erreur manifeste de la part de l’arbitre Bakary Gassame a été retenu. « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre », a écrit d’emblée la FIFA à la FAF. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres « vidéo », conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage ». A écrit la FIFA à la FAF. Pas de changement donc est c’est bien le Cameroun qui verra le Qatar en 2022. Rappelons que les Lions de la Téranga se retrouvent dans le groupe G en compagnie du Brésil, de la Suisse et de la Serbie.