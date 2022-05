Défenseur emblématique de la Juventus Giorgio Chiellini a annoncé son départ ce mercredi soir après la finale de la Coupe d’Italie perdue par son équipe 4 buts à 2 contre l’Inter Milan.

Une page de l’histoire de la Juventus se tourne. Agé de 37 ans, Giorgio Chiellini a disputé son dernier match sous les couleurs de la Vieille Dame et sa dernière finale hier soir. Légende des Bianconeri, il a annoncé son départ après cette rencontre de coupe d’Italie, lui qui évoluait dans le Piémont depuis 2004. « Je cède la place à beaucoup de jeunes, l’année prochaine je ne serai pas là, lundi je dirai au revoir à mon stade et celui de Florence sera le dernier match. Je dis au revoir avec joie à cette équipe, dont je serai toujours le plus grand fan. » A confié le défenseur central des Bianconeri.

Sous contrat avec son club jusqu’en juin prochain, il n’envisage pas forcément d’arrêter sa carrière dans l’immédiat et une dernière pige aux Etats-Unis ne serait pas pour lui déplaire. « Je ne sais pas, je dois faire les évaluations avec ma famille. Je suis content de partir cette année, de donner de l’espace à des plus jeunes. C’est mon choix, je le fais avec grande sérénité. » A expliqué celui que l’on surnomme également ‘Go Go Gorilla.’