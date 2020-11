Ce n’est plus un secret pour personne, Messi souhaitait quitter le FC Barcelone cet été. Mais s’il a finalement décidé de prolonger en Catalogne, son esprit serait ailleurs… Frédéric Hermel, consultant de RMC Sport, assure que Lionel Messi n’a plus aucune envie de jouer au Barça…

« Il y a un truc qui ne trompe pas. A un moment donné, il a eu une occasion, et il a douté. Oblak a pu s’imposer. Messi a hésité entre frapper et donner. C’est fini entre le Barça et Messi. Quand un joueur veut partir et est finalement obligé de rester pour des raisons contractuelles, dans sa tête, il est parti » a expliqué Fred Hermel dans l’After Foot sur RMC.

« Vous avez vu le cinéma qu’il a fait en arrivant à l’aéroport? Il y avait un agent du fisc dans l’avion, il a explosé à cause de ça« , a-t-il continué en faisant référence à la sortie médiatique de Lionel Messi, ce mercredi soir, qui a déclaré : « Je suis fatigué d’être tenu responsable de tous les problèmes du Barça. »