Alors que le marché des agents libres bat son plein, et que ça bouge dans tous les sens en NBA, deux jeunes joueurs viennent de prolonger.

Voilà qui est fait. Jayson Tatum et Donovan Mitchell ont mis la famille à l’abri. Les deux nouveaux all-stars vont ainsi poursuivre leur carrière respectivement avec les Boston Celtics et le Utah Jazz. L’annonce a été faite par ESPN ce lundi par le biais de Twitter, et ce, à quelques jours du début de la nouvelle saison (22 décembre). Le premier, drafté en 3e position en 2017, le premier a démontré toute sa classe l’année dernière. Avec ses 23 points, 7 rebonds et 3 passes décisives de moyenne, Tatum a amené les siens jusqu’en finale de conférence. Selon le média américain, l’ailier/ailier fort a prolongé pour 195 millions de dollars sur 5 ans.

Le deuxième, 13e de la même cuvée, va lui poursuivre son aventure à Salt Lake City. L’arrière de 24 ans, est un pilier du Jazz, voir le franchise player. Il a terminé la saison avec 24 points, 4,4 rebonds et 4,3 passes, des performances qui ont convaincu le Jazz. Un contrat de 5 ans à 163 millions, qui pourrait même atteindre les 195,6 millions.