Les décisions de l’arbitre ne passent pas… Ce dimanche lors de la 11ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims s’est incliné face à Nîmes (0-1) après un pénalty obtenu par leurs adversaires à la 62ème minute de jeu. Un dénouement qu’ils préfèrent contester avec humour sur leurs réseaux sociaux.

« Bonjour Monsieur le Maire Arnaud Robinet. Il n’y a pas à dire, l’ouverture du Complexe Aqualudique dépasse toutes les attentes ! Les premiers visiteurs du Sud de la France ont fait spécialement le déplacement par à Reims pour y faire de beaux plongeons ! » s’est exprimé le club sur Twitter.

Dans ce tweet, le Stade de Reims fait en effet référence à la faute obtenue par Zinédine Ferhat et transformé en but via un pénalty à la 62e minute de jeu.