Lille se déplace ce jeudi à 21h à Glasgow pour affronter le Celtic à 21h. Dans le cadre de la sixième journée de Ligue Europa, l’équipe de Christophe Galtier va tenter de conserver sa première place.

D’ores et déjà qualifié, Lille va essayer de garder sa première place dans le groupe H. Les hommes de Christophe Galtier se déplacent ce jeudi sur le terrain du Celtic Glasgow dans le cadre de la dernière journée de phases de poule de Ligue Europa. Une victoire assurerait au LOSC de terminer devant l’AC Milan.

Toujours privés de Jeremy Pied, Luiz Araujo, Adama Soumaoro, Zeki Celik et Renato Sanches, toujours à l’infirmerie, Galtier devrait aligner son meilleur onze disponible. Un mélange de cadres et de joueurs plus jeunes comme Lahadji et Weah.

Les compos probables :

Celtic Glasgow : Barkas – Abd Elhamed, Bitton, Duffy, Taylor – Brown (c), Turnbull, Ntcham – Rogic, Klimala, Griffiths

Lille : Maignan – Djalo, Fonte (c), Botman, Reinildo – Lihadji, André, Soumaré, Weah – Yazici, David