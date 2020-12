Double Champion Olympique de snowboard cross (2014 et 2018), Champion du Monde en 2017, 6 fois vainqueur du classement final de la Coupe du Monde de snowboard cross (globes de cristal en 2008, 2010, 2012, 2016, 2017 et 2018), Pierre Vaultier a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive en compétition.

« CLAP DE FIN! Que d’émotions, de sensations, de partage, de réussite et de défaites, d’expériences, de souvenirs…Mais aujourd’hui je dois mettre un terme à ma carrière de compétiteur. Pour des raisons inconnues, le cartilage de mon genou a entièrement disparu au cours de ces derniers mois. Résultat : prothèse totale de genou dans quelques semaines…C’est avec émotions et sincérité que je remercie mon épouse Kadri, ma famille, mes coachs (x15), mon staff et mes partenaires. (…) A bientôt pour de nouveaux projets palpitants! » a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.