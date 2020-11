Zeki Celik a accordé un entretien à SoFoot et évoque ses ambitions avec le LOSC pour cette nouvelle saison avant de revenir sur son intégration chez les Dogues.

« Nous en avons parlé dès le départ dans les vestiaires. Par exemple, lorsque Burak Yilmaz est arrivé, il m’a demandé d’entrée : “Après le PSG, qui est l’équipe la plus forte du championnat ?” Je lui ai dit que c’était le LOSC. Si tu enlèves Mbappé et Neymar au PSG, qui reste une machine, les cartes sont redistribuées. Lorsqu’un des deux est absent, Paris souffre, et la preuve, sans Neymar nous avions réussi à les battre 5-1 en 2019. Après il y a des clubs comme Rennes, Marseille ou Lyon, mais je suis persuadé que nous sommes meilleurs. Notre effectif est de grosse qualité, on peut rivaliser avec tout le monde. Le groupe a gagné en expérience, en maturité », a indiqué le joueur dans SoFoot.