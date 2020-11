L’Equipe Alpecin annonce la signature du cycliste suisse Silvan Dillier.

Coureur de l’équipe AG2R La Mondiale, le Suisse de 30 ans quitte la formation tricolore et s’engage avec Alpecin comme annoncé ce jour. ll vient renforcer une team avec de l’ambition et un leader d’avenir, Mathieu van der Poel mais aussi des recrues pour 2021 à savoir les Belges Jasper Philipsen (UAE Emirates) et Xandro Meurisse (Wanty).

Les dernières infos #mercato:

Silvan Dillier (30 ans, 🇨🇭) chez Alpecin-Fenix pour 1 saison.



Roman Kreuziger (34 ans, 🇨🇿) signe pour 1 an avec Gazprom, il rejoint Zakarin.



Prolongation d'un an pour William Bonnet (38 ans, 🇫🇷) & Ignatas Konovalovas (34 ans, 🇱🇹) avec Groupama-FDJ. pic.twitter.com/KlYsDyhyvG — Le Gruppetto (@LeGruppetto) November 18, 2020