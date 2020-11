Auteur d’un triplé hier soir en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, Alassane Pléa impressionne son monde.

Le buteur du Borussia Mönchengladbach, ancien Niçois et Lyonnais réalise un très très bon début de saison et postule vraiment à une convocation en Equipe de France. C’est en tout cas l’avis de Vincent Duluc.“Sa trajectoire est vraiment intéressante. On a du mal à savoir si c’est Plea ou Marcus Thuram qu’il faut prendre parce que les deux sont performants dans des registres différents. Il n’est pas loin mais il est quand même derrière les autres. Mais là, il y a trois matchs donc peut-être que Deschamps peut prendre plus de joueurs. Mais maintenant que Martial est attaquant axial pour Deschamps et que Giroud est toujours là, Mbappé on ne sait pas… déclare le journaliste Sur le plateau de « La Chaîne l’Equipe ».

Avant de terminer : « C’est un gars intéressant, il est complet et est capable de faire beaucoup de choses. Il peut jouer sur un côté ou jouer dans l’axe”. Alors Didier Deschamps va-t-il convoquer l’ancien buteur de l’OGC Nice ce jeudi lors de sa conférence de presse ? Réponse dans moins de 24 heures.