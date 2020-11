Le facétieux Benoît Paire a posté sur Twitter une photo de lui-même en train de boire au goulot ce qui semble être de l’alcool fort, demandant de boire à sa santé !

Le tennisman français livre une explication à cette pose insolite dans le commentaire de son post : « Oui j’ai pas été sérieux sur mon tennis depuis le premier confinement, mais j’ai profité de ma vie, j’ai passé des moments incroyables avec mes amis,j’ai pu voir régulièrement ma famille et je regrette vraiment pas d’avoir pris ce temps pour moi… En revanche le tennis me manque beaucoup et je vais commencer ma préparation pour la saison 2021… #ALLEZ #backtowork

PS: n’oubliez pas de boire à ma santé »