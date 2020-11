L’équipe de France s’est imposée à Lisbonne (0-1), samedi soir lors de la 5e journée de la Ligue des Nations, dont ils sont assurés de disputer la finale à quatre.

Après la déroute en amical face à la Finlande (0-2), mercredi au Stade de France, les Bleus avaient à coeur de se racheter ce soir à Lisbonne, sur le terre de la sélection portugaise menée par Cristiano Ronaldo. En l’absence de Kylian Mbappé, forfait pour ce match, Didier Deschamps avait aligné une équipe inédite avec Kinglsey Coman et Anthony Martial associés en attaque, devant Antoine Griezmann, et un milieu de terrain renforcé mais très technique composé de Paul Pogba, Adrien Rabiot et N’Golo Kanté. Ce dernier fut le héros du soir en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 53e minute.

Les Bleus ont livré une prestation collective très consistante, se créant de nombreuses occasions franches notamment par Martial. Coman a été excellent dans la provocation. Et les trois milieux ont brillé, en particulier Rabiot et Kanté, tous deux impliqués dans le but. Signalons également la bonne prestation de la défense avec une charnière Varane-Kimpembe à la hauteur, Lloris impérial et dans les buts, et Hernandez et Pavard toujours aussi bons sur les flancs. Cette victoire en terre portugaise a une réelle valeur.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Suède a battu la Croatie (2-1), ce qui garantie aux Bleus de terminer en tête et de participer à la finale à quatre de cette Ligue des Nations.

