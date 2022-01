En conférence de presse, le jeune milieu offensif de l’OM Amine Harit a évoqué sa situation au sein de l’équipe, lui qui a été prêté sans option d’achat par Schalke 04 l’été dernier.

Lors de cette conférence de presse, Amine Harit est notamment revenu sur le fait qu’il joue peu en Ligue 1 avec le club phocéen : « J’espère et j’aspire à jouer plus de matches. Ce n’est pas facile de rentrer en cours de match, je n’ai eu que 3-4 titularisations en L1, c’est relativement peu, à moi de faire le max pour redresser la barre. » De plus, l’international marocain déclare être « utilisé à droite » alors qu’il se sent « plus à l’aise dans l’axe ou à gauche ». Amine Harit arrivera-t-il alors à gagner la confiance de Sampaoli pour jouer à son poste favori en deuxième partie de saison, avec plus de temps de jeu ?