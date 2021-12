Selon les informations de Sport, le FC Barcelone est en bonne voie pour recruter Edinson Cavani mais avec l’arrivée de Ferran Torres le club se demanderait s’il ne serait pas plus judicieux de recruter en défense plutôt qu’un deuxième attaquant.

Le Barça avait pour priorité de renforcer son secteur offensif lors du mercato hivernal, c’est ce qui va être fait avec l’arrivée de Ferran Torres. L’arrivée de l’attaquant espagnol devrait par ailleurs être officialisé dans les prochains jours. Un autre attaquant de Premier League pourrait l’imiter cet hiver. Selon les informations de Sport, Edinson Cavani a donné son accord pour rejoindre Barcelone cet hiver et signer un contrat d’un an et demi en Catalogne. Pourtant, l’Uruguayen a reçu une offre des Corinthians plus importante mais le joueur souhaiterait vivre une dernière aventure en Europe. Tout semble alors régler d’autant plus que Manchester United ne voudrait pas le conserver et pourrait résilier son contrat mais les dirigeants barcelonais se poseraient des questions. Avec le recrutement de Ferran Torres et les retours de Martin Braithwaite et d’Ansu Fati en janvier, le club se demande s’il n’est pas plus judicieux de renforcer sa défense cet hiver et de recruter Cavani en juin prochain, à la fin de son contrat avec les Red Devils.