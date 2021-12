Opéré du poignet, Nando De Colo sera absent des parquets « huit à dix semaines », a annoncé dimanche son club du Fenerbahçe.

Sorti sur blessure face à l’ASVEL la semaine dernière en Euroligue, Nando De Colo souffre d’une fracture de la main gauche. L’arrière français a été opéré samedi et sera absent entre huit et dix semaines. Lors de cette rencontre un autre leader de Fenerbahçe s’est blessé. Jan Vesely sera lui absent six semaines a annoncé le club turc. C’est un gros coup dur pour les Stambouliotes qui vont devoir se battre pour intégrer le Top 8 de l’Euroligue sans leurs deux meilleurs joueurs une garde partie de la phase retour de la compétition européenne.